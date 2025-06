Lang al Napoli, il merito è di un’altra squadra di Serie A: le ultime

L’arrivo di Noa Lang al Napoli è merito di un’altra squadra del nostro campionato di Serie A.

Dopo gli arrivi di Luca Marianucci e Kevin De Bruyne, di fatto, il Napoli è molto vicino a chiudere un altro colpo. In queste ultime ore, infatti, Noa Lang è un nome caldissimo in ottica partenopea.

Il calciatore olandese ricoprirebbe il ruolo dell’esterno offensivo capace di saltare l’uomo che sta richiedendo Antonio Conte in questa sessione estiva di calciomercato. L’accelerata di queste ultime ore, di fatto, è arrivata proprio per colpa di un’altra squadra.

Calciomercato Napoli, Lang arriva ‘grazie’ ad un’altra squadra: ecco perché

Secondo quanto riportato dalla redazione di ‘Sky Sport Italia’, infatti, il Napoli si è fiondato su Lang dopo l’incontro di ieri avvenuto con il Bologna per Ndoye e Beukema. Il club partenopeo, di fatto, non ha trovato l’accordo con il team rossoblù per l’attaccante svizzero.

Il Napoli, dunque, ha presentato al PSV un’offerta di 28 milioni di euro per acquisire a titolo definitivo le prestazioni di Lang. Lo stesso calciatore olandese sarebbe davvero entusiasta di lavorare con Antonio Conte. Il club partenopeo, quindi, è vicino a chiudere per il terzo colpo di questa sua sessione estiva di calciomercato.