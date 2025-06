Calciomercato Napoli, Lang chiama Chiesa: ecco perché

Aggiornamenti sul mercato in entrata per l’attacco azzurro: l’indiscrezione tiene sulle spine tutti i tifosi partenopei.

Il calciomercato del Napoli non si ferma. L’obiettivo della dirigenza partenopea è di rinforzare la rosa di Antonio Conte, permettendogli di continuare a dominare in Italia e magari anche in Europa. Dopo De Bruyne e Marianucci il club azzurro è pronto a chiudere al più presto altre trattative d’alto livello.

Nel frattempo arrivano novità su alcune trattative calde in casa Napoli. Sono tanti i profili accostati al club azzurro per il ruolo di esterno. L’ormai prossimo arrivo di Noa Lang dal PSV, però, non escluderebbe un possibile acquisto di Chiesa.

Marchetti: “Sancho sfuma, Lang non esclude Ndoye o Chiesa”

L’esperto di mercato Marchetti ha dato degli aggiornamenti sul prossimo esterno d’attacco del Napoli: Lang potrebbe arrivare in coppia con Chiesa o Ndoye, mentre si complica la trattativa per Sancho.

Durante un intervento ai microfoni di Sky Sport, il giornalista Luca Marchetti ha rivelato dei dettagli interessanti sul mercato del Napoli. Ancora alcuni dubbi sul futuro esterno azzurro. Secondo l’insider di mercato le chance di rivedere nuovamente Federico Chiesa in Serie A aumentano sempre di più, mentre la trattativa con Noa Lang è vicina alla chiusura: