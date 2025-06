Dal Porto al Napoli, si accendono i contatti: nuova pista di mercato

Gli azzurri continuano a muoversi in entrata e il nome nuovo arriva direttamente dal Portogallo

Sono ore sempre più calde e attive per il mercato del Napoli, pronto ad affondare un ulteriore colpo dopo gli arrivi certi di De Bruyne e Marianucci e l’accordo quasi definito per Noa Lang. L’obiettivo è quello di mettere a disposizione di Antonio Conte una rosa capace di essere competitiva nelle quattro competizioni a cui il Napoli parteciperà nella prossima stagione.

Per questo la dirigenza azzurra continua a vedere profili nuovi per il reparto difensivo, soprattutto dopo la brusca frenata nella trattativa con il difensore del Siviglia, Juanlu: gli spagnoli chiedono 18 milioni, ma il Napoli non supera i 12 milioni. Per questo, spunta anche una nuova pista dal Portogallo

Napoli su Fernandes del Porto: valutazione da 15 milioni

Come riportato dall’esperto di calciomercato Orazio Accomando tramite i suoi profili social, l’interesse del Napoli si è spostato sul classe 2006 del Porto Martim Fernandes. Il club azzurro avrebbe effettuato così i primi contatti esplorativi con il club portoghese.

Non solo la società azzurra, ma anche le big d’Europa hanno messo gli occhi sul 19enne portoghese. Il giornalista Rudy Galetti riporta infatti anche l’interesse di altre squadre, più di tutte Manchester City, Arsenal e Bayer Leverkusen.

Tutte squadre che di certo non hanno problemi a spendere, soprattutto vista la richiesta ‘economica’ fatta al momento dal Porto che valuta Martim Fernandes 15 milioni di euro. Il Napoli, dunque, dovrà essere bravo a muoversi il prima possibile per battere la viva concorrenza dei colossi europei.

Chi è Martim Fernandes? Dati e caratteristiche del terzino del Porto

Si tratta di un terzino molto giovane (19 anni), capace di ricoprire più ruoli del lato destro del campo. Duttile, può essere utilizzato sia in un modulo a 4 difensori che a 3, facendo all’occorrenza il quinto di centrocampo.

Nell’ultima stagione ha infatti collezionato 6 assist in 25 partite e si è messo in mostra nell’attuale Mondiale per Club, attirando l’attenzione della dirigenza azzurra, intenzionata ad approfondire il discorso con la società portoghese.

La voglia è quella di mettere a disposizione una rosa completa ad Antonio Conte prima del ritiro estivo del 27 luglio. Ma il Napoli non è la sola ed unica squadra attiva per il talentino lusitano. Per questo, sarà necessario muoversi quanto prima.