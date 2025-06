Coppa Italia 2026, ecco con chi giocherà il Napoli: il tabellone

Sorteggiato il tabellone per la prossima Coppa Italia: stabilito il primo avversario del club azzurro.

Il Napoli continua a programmare la prossima stagione. Dopo aver trionfato conquistando il quarto scudetto, il club azzurro vuole ripetersi e cercare magari di dire la sua anche nelle altre competizioni in cui è impegnato. Proprio per questo motivo la dirigenza partenopea sta facendo di tutto per rinforzare la rosa di Conte e creare una corazzata inarrestabile.

Nel frattempo è stato annunciato ufficialmente il calendario della Coppa Italia 2026. La Lega Serie A ha diffuso sui propri canali il tabellone della competizione a cui ovviamente il Napoli prenderà parte. Questa volta il club Campione d’Italia lotterà con tutte le forze per cercare di arrivare in finale, con i tifosi che sperano di poter aggiungere un ulteriore trofeo in bacheca.

Coppa Italia, possibile incrocio con la Fiorentina ai quarti

Il Napoli inizierà il suo percorso in Coppa Italia direttamente dagli ottavi di finale: con una vittoria al primo turno i campioni d’Italia potrebbero dover sfidare la Fiorentina.

Si avvicina sempre di più l’inizio della Coppa Italia 2026. Il primo turno preliminare si disputerà il 9 agosto e vedrà sfidarsi Entella e Ternana, poi spazio ai trentaduesimi, che vedranno anche alcune squadre darsi battaglia il giorno di Ferragosto. Tra i vari club impegnati nei trentaduesimi spicca il Milan che, per via del nono posto ottenuto in campionato, dovrà scendere in campo contro il Bari. Il 24 settembre le squadre vincenti giocheranno i sedicesimi in gara unica.

Come ogni anno le otto teste di serie, tra cui compare ovviamente il Napoli, entreranno a far parte della competizione direttamente dagli ottavi di finale. La squadra guidata da Antonio Conte farà il proprio debutto in Coppa Italia il 3 dicembre contro una squadra tra Avellino, Audace Cerignola, Monza, Frosinone o Cagliari, disputando invece il ritorno il 17 dicembre.

Il Napoli è posizionato nella parte destra del cartellone e, in caso di passaggio del primo turno, potrebbe dover sfidare la Fiorentina ai quarti di finale. Battendo la Viola, i Campioni d’Italia approderebbero alle semifinali, in programma il 4 marzo e il 22 aprile. La finale valida per l’ambito trofeo andrà invece in scena il 13 maggio.