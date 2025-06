Colpo Napoli, l’assist al bacio arriva dal diretto interessato: la strategia

Per il Napoli, di fatto, è arrivato un assist diretto da uno dei suoi obiettivi di calciomercato.

Il Napoli, dopo aver vinto lo scudetto, è di fatto al centro di tante indiscrezioni di calciomercato. L’obiettivo di Aurelio De Laurentiis e Giovanni, infatti, è quello di consegnare ad Antonio Conte una squadra che sia pronta ad affrontare ben quattro competizioni: Serie A, Champions League, Coppa Italia e Supercoppa italiana.

Dopo gli arrivi di Luca Marianucci e Kevin De Bruyne, dunque, il Napoli è alla ricerca di alltri nuovi acquisti. Proprio su quest’ultimo fronte, tra l’altro, bisogna segnalare un importantissimo aggiornamento su uno degli obiettivi di Giovanni Manna.

Calciomercato Napoli, un giocatore aiuta Giovanni Manna: i dettagli

Secondo quanto riportato dalla redazione di ‘Sky Sport Italia’, infatti, Sam Beukema ha una voglia matta di vestire la maglia del Napoli. Il difensore centrale, di fatto, spingerà il Bologna a cercare di abbassare le pretese per dare il via alla sua cessione a titolo definitivo nel tem campione d’Italia in carica.

Sam Beukema, infatti, ha una gran voglia di lavorare con Antonio Conte. Ricordiamo che il Bologna chiede la bellezza di 40 milioni di euro per dare via il calciatore olandese che, però, cercherà di fare di tutto per diventare un giocatore del Napoli.