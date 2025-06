Nuovo attaccante Napoli, c’è da superare un duro ostacolo: Conte ha scelto

Antonio Conte ha espresso il suo desiderio per rafforzare il reparto offensivo, ma il tutto è legato ad un attuale giocatore del Napoli.

Il Napoli è sempre più attivo per rafforzare e mettere a disposizione di mister Conte la miglior rosa possibile in vista della prossima stagione. Dopo gli arrivi di Luca Marianucci dall’Empoli e del grande colpo a parametro zero di Kevin De Bruyne, il tecnico leccese ha comunicato la sua preferenza per consolidare il reparto offensivo. Il nome arriva direttamente dall’Inghilterra, ma il tutto resta legato alla cessione di un altro attaccante sotto contratto con il club azzurro.

Il sogno arriva dalla Premier: ecco di chi si tratta

Antonio Conte ha manifestato la sua preferenza e, come riportato dal ‘Corriere dello Sport’, si tratta di Darwin Nunez. L’uruguaiano è da tempo sotto i riflettori azzurri, ma ora è arrivata anche l’apertura per l’acquisto direttamente dal mister partenopeo. Nei prossimi giorni, dunque, ci saranno ulteriori novità per il centravanti. Tuttavia, nonostante la scelta del tecnico salentino nei confronti dell’ex Benfica, in casa Napoli c’è sempre la pista che porta a Lorenzo Lucca. Il giocatore dell’Udinese è infatti sempre un ‘obiettivo caldo’ per il team partenopeo.

Il tutto però è ancora una volta legato alla cessione di Victor Osimhen che blocca il mercato azzurro sia in termini economici sia numerici di rosa. L’acquisto del 9 del Liverpool è di un certo spessore per la richiesta dei ‘Reds’ che lo valutano intorno ai 50-60 milioni. L’ingresso dei 75 milioni della clausola di Osimhen sbloccherebbe il tutto, ma solo se il nigeriano dovesse accettare l’offerta di un club estero entro metà luglio, vista la scadenza il 15 luglio e la validità solo per società di un campionato non italiano.