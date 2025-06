Napoli, la pista Nunez è ‘merito’ di Conte: ecco perché

In casa Napoli, di fatto, bisogna segnalare delle grosse novità che riguardano il possibile arrivo di Nunez.

Dopo aver vinto lo scudetto, domani farà già un mese da quella splendida notte del Maradona contro il Cagliari, la priorità del Napoli è stata quella di far restare Antonio Conte. Aurelio De Laurentiis, di fatto, sa benissimo dell’importanza del tecnico salentino per restare ad altissimo livello anche nella prossima stagione.

Anche perché il Napoli dovrà fare ben quattro competizioni. Proprio per questo motivo, di fatto, Giovanni Manna è sulle tracce di giocatori molto importanti. Tra questi bisogna sicuramente inserire Darwin Nunez del Liverpool.

Nunez al Napoli, Conte è la carta vincente

Secondo quanto riportato dalla redazione de ‘Il Corriere dello Sport’, infatti, il Napoli continua a spingere per cercare di portare il calciatore uruguaiano a vestire la maglia azzurra. I contatti con il Liverpool, di fatto, non si sono mai fermati. Anzi, nei prossimi giorni i due club parleranno di cifre e formula.

Anche perché lo stesso Darwin Nunez sarebbe molto stuzzicato dall’idea di lavorare con Antonio Conte. L’attaccante è infatti affascinato dal progetto Napoli. Il calciatore, dunque, potrebbe spingere per giocare nel team partenopeo, considerando che il suo ingaggio non rappresenta un ostacolo insormontabile per De Laurentiis.