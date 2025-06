Caso Osimhen, Juve sotto shock: offerta indecente

Le telenovela Osimhen sembra finalmente aver raggiunto un capolinea, ma la scelta ora spetta solo al nigeriano

Il Napoli continua a lavorare intensamente sul mercato e pensa soprattutto ai calciatori in uscita. Tra questi c’è sicuramente Victor Osimhen, diventato oggetto di desiderio di mezza Europa e non solo.

Un’offerta che sbloccherebbe sia il futuro del nigeriano che il mercato in entrata del club azzurro, il quale incasserebbe un’importante somma per intensificare il mercato in entrata e completare la rosa di Antonio Conte. Su dove giocherà l’ex bomber azzurro, bisogna segnalare un’offerta indecente che arriva direttamente dall’Arabia.

Osimhem, offerta da capogiro per il nigeriano: Juve avvisata

Che il club del neo-tecnico Simone Inzaghi sia interessato ad Osimhen, non lo scopriamo di certo oggi. Ma l’ultima offerta del club arabo, dopo il secco no ricevuto un paio di settimane fa, potrebbe far cambiare idea al nigeriano. L’indiscrezione arriva direttamente dal ‘Corriere dello Sport’, che sottolinea un contratto triennale da 40 milioni netti a stagione, più l’opzione per il quarto, per un totale di 160 milioni di euro.

Juventus e Galatasaray, le altre due società maggiormente interessate all’ex 9 azzurro, restano in attesa di una risposta del nigeriano per cercare di provare a prenderlo, ma di certo non alle stesse cifre proposte dagli arabi. Il Napoli aspetta e spera in un si di Osimhen che garantirebbe i 75 milioni della clausola rescissoria, valida solo per l’estero e che scade a metà luglio.