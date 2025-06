Asse Napoli-Torino, Milinkovic Savic ma non solo: due obiettivi azzurri per i granata

Azzurri e granata ancora in trattativa, non solo il portiere ma anche altre due pedine: i dettagli.

La trattativa tra il Napoli ed il Torino per Milinkovic Savic prosegue spedita. Ormai il portiere 1997 sembra destinato a vestire la maglia azzurra nella prossima stagione, con i due club che sono vicinissimi alla chiusura della trattativa.

L’asse Napoli-Torino, però, sembra non interrompersi. A quanto pare il club granata ha messo nel mirino due giocatori del Napoli che, tra l’altro, sarebbero fuori dal progetto di Antonio Conte.

A rivelarlo è Repubblica, che racconta la trattativa per Milinkovic Savic ma anche il retroscena legato a Cyril Ngonge e Folorunsho.

“A proposito di giocatori che Baroni conosce bene per averli gia avuti a disposizione: la cessione di Vanja al Napoli potrebbe agevolare l’avvicinamento dell’esterno d’attacco belga Ngonge. Il Torino insiste per la consueta formula del prestito con diritto di riscatto, visto che il costo per l’acquisto definitivo non è inferiore a 15 milioni. Ma la partita con gli azzurri coinvolge anche la prima alternativa, ossia Folorunsho, che è appena rientrato al Napoli dopo il prestito alla Fiorentina ma non rientra nei piani di Conte”, scrive il quotidiano.