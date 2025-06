Napoli Basket, l’ex NBA James Laughlin nuovo General Manager: l’annuncio ufficiale

Arrivato l’annuncio proprio in queste ore, arriva una figura di grande esperienza e con un passato super anche negli Stati Uniti

James Laughlin è il nuovo general manager del Napoli Basket. Una notizia arrivata proprio in queste ore e che proietta la squadra verso un’annata importante. L’auspicio, dopo la salvezza, è quello di alzare ulteriormente l’asticella. Con la figura di un ex NBA come Laughlin il messaggio è sicuramente chiaro.

Nel suo passato grandi successi in America, come quelli nei Golden State Warriors di Steve Kerr, come membro dello staff tecnico di una delle franchigie più spettacolari degli ultimi anni. Impattante anche il suo passaggio nei New Orleans Pelicans, come Chief of Staff per il coach Green. Quello di Laughlin non è dunque un nome qualunque.

James Laughlin nel Napoli Basket: l’annuncio scalda i tifosi

Nel pomeriggio è arrivato l’annuncio ufficiale che ha scaldato i tifosi azzurri in vista della prossima stagione. L’obiettivo è quello di rendere il Napoli Basket una realtà solida, che potrà spiccare proprio come successo con il calcio.

Di seguito il comunicato dell’arrivo del nuovo General Manager: