Napoli Basket, ufficiale un addio: il comunicato ufficiale

Ufficiale l’addio, il Napoli Basket continua a costruire la squadra per la prossima stagione.

Il Napoli Basket continua il suo percorso di rifondazione. Martedì prossimo ci sarà la conferenza stampa di presentazione della nuova proprietà capitanata da Matt Rizzetta, e nel frattempo la società sta già lavorando per costruire dirigenza e squadra del futuro.

L’addio del capitano Giovanni De Nicolao, trasferito a Venezia, e l’arrivo di Alessandro Magro come nuovo Head Coach della squadra sono due mosse importanti in vista della prossima stagione.

Ma non è tutto. È di poco fa la notizia della separazione dall’Amministratore Delegato Alessandro Della Salda. Di seguito il comunicato del club azzurro.

“La S.S. Napolibasket S.r.l. comunica di aver risolto in data odierna il contratto, in scadenza a giugno 2026, che legava il Club con l’Amministratore Delegato Alessandro Dalla Salda.

Arrivato a Napoli nel maggio 2023 ha dato un contributo significativo alla crescita della società in tutte le sue aree conquistando a livello sportivo nel 2024 la storica Coppa Italia.

La società azzurra ringrazia il manager reggiano per l’impegno e la professionalità dimostrati a Napoli e gli rivolge un sincero in bocca al lupo per un futuro ricco di soddisfazioni personali e lavorative”, scrive il Napoli Basket.