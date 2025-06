Napoli, accordo totale per la cessione: “Si attende solo l’annuncio ufficiale”

Il calciomercato degli azzurri sta per entrare nel vivo anche per le uscite, con l’accordo totale per la prima vera cessione: tutti i dettagli

Il Napoli sta per ufficializzare la prima cessione dell’estate. Gli azzurri hanno iniziato a lavorare intensamente sul calciomercato, anche in uscita, e nei prossimi giorni ci si attende l’annuncio del primo addio di rilievo della rosa. Non si tratterà, infatti, di un prestito non riscattato, ma di un calciatore della rosa che proseguirà altrove la sua avventura sportiva.

Rafa Marin saluta il Napoli: tutti i dettagli sull’operazione

Secondo quanto riferito dall’esperto di calciomercato Matteo Moretto, il Napoli e il Villarreal hanno chiuso l’accordo verbale per il trasferimento di Rafa Marin in Spagna. Nelle ultime ore le due società sono arrivate all’accordo di cui si è discusso negli scorsi giorni.

Il difensore centrale, dopo una sola stagione, si trasferirà nuovamente in Spagna in prestito a 1 milione di euro, con diritto di riscatto fissato a 15 milioni e un 10% di incasso a favore del Napoli sulla futura rivendita.

Tutto fatto, dunque, con le parti che si sono accordate per procedere con l’operazione in uscita. Rafa Marin farà quindi ritorno in Spagna, nella speranza di trovare un maggior minutaggio. Il Napoli spera di riuscire a incassare le cifre sperate, proprio come accaduto con Natan. Intanto il d.s. Giovanni Manna prosegue nelle trattative per rinforzare la difesa, con Beukema che resta il grande obiettivo.