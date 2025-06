Mondiale per Club, passano tre ex Napoli: saranno agli ottavi di finale

Gioia per tre ex Napoli al Mondiale per Club: giocheranno gli ottavi di finale della competizione.

Il Mondiale per Club si sta rivelando una competizione più spettacolare di quanto si poteva pensare. Invece, sta regalando diverse sorprese, con le squadre sudamericane che spesso hanno rubato la scena sorprendentemente alle squadre europee. Questa sera sono arrivati i primi verdetti della competizione dal Gruppo A, iniziando così a delineare il tabellone della fase ad eliminazione diretta.

Mondiale per Club, avanzano tre ex Napoli

Passno così agli ottavi di finale il Paris Saint-Germain e il Botafogo, mentre abbandona clamorosamente la competizione l’Atletico Madrid. La competizione vedrà così sicuramente ancora ben tre ex Napoli: due abbastanza scontati (Kvaratskhelia e Fabian Ruiz nel PSG) e uno abbastanza sorprendente come Allan nel Botafogo.

Questi verdetti arrivano dopo la vittoria per 2-0 del PSG contro i Seattle Sounders fanalini di coda grazie proprio a Kvaratskhelia, autore in modo piuttosto casuale e fortunoso del gol del vantaggio poi bissato da Hakimi. Si rivela indolore invece la sconfitta del Botafogo per 1-0 contro l’Atletico Madrid targata Griezmann: il gruppo si chiude infatti con tre squadre a 6 punti, ma sono gli spagnoli ad uscire in virtù della differenza reti.