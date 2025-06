Futuro Mertens, arriva l’annuncio che tutti attendevamo: c’entra Hamsik – VIDEO

Dries Mertens ha finalmente sciolti tutti i dubbi e comunicato il suo futuro

Napoli e Mertens saranno sempre e indelebilmente legati l’uno con l’altro. Il belga ha scritto pagine e pagine del recente passato azzurro, diventando il miglior realizzatore della storia azzurra con 148 reti in nove stagioni.

L’ex 14 azzurro ha vinto con il club partenopeo una Coppa Italia e una Supercoppa italiana e sfiorato nella stagione 2018/19 uno storico scudetto, vinto poi dalla Juventus. Gli ultimi 3 anni li ha vissuti al Galatasaray, dove ha conquistato tre titoli consecutivi in Süper Lig e una Coppa di Turchia. Nel frattempo, Dries Mertens ha ricevuto anche la cittadinanza onoraria della città di Napoli. Ma la mattinata di oggi è stata contraddistinta da una decisione importante sul suo futuro.

Ufficiale, Dries Mertens si ritira dal calcio giocato: e il suo futuro ora?

Dopo settimane di attesa, Mertens ha comunicato, tramite un video pubblicato sulla pagina ufficiale del gara di addio di Marek Hamsik, il suo ritiro dal calcio professionistico all’età di 38 anni. Il prossimo 5 luglio, allo stadio Tehelné Pole di Bratislava, il belga sarà presente alla partita d’addio del suo ex capitano Hamsik scendendo per l’ultima volta in campo.

Ecco le dichiarazioni di Dries Mertens:

“Ho smesso di giocare a calcio, ma scenderò in campo per la tua partita: grande Marek Hamsik. Sei stato l’uomo più forte con cui ho giocato”.

Una volta appese le scarpe al chiodo, dunque, Dries Mertens dovrà prendere una decisione sul suo futuro. I tifosi del Napoli, di fatto, sperano che il belga torni nel club partenopeo del ruolo di dirigente. Lo stesso ‘Ciro’, esattamente nel corso della cerimonia per la consegna della sua cittadinanza onoraria della città di Napoli, aveva ribadito di quanto sarebbe un sogno tornare a lavorare per la squadra azzurra.