Doppio acquisto Napoli, c’è la conferma: Manna cala il jolly

Per il Napoli, di fatto, c’è la conferma per un doppio acquisto ad opera di Giovanni Manna

Dopo aver vinto lo scudetto, esattamente un mese fa, il Napoli ha ottenuto un altro successo importante: la permanenza di Antonio Conte. Una volta incassato il sì il tecnico del salentino, di fatto, Aurelio De Laurentiis e Giovanni Manna si sono messi al lavoro per cercare di allestire una squadra che si faccia rispettare nelle quattro competizioni dell’anno prossimo.

Il Napoli, infatti, hanno già chiuso sia l’arrivo di Luca Marianucci che di Kevin De Bruyne. Ma, ovviamente, il club partenopeo non ha minima intenzione di fermarsi qui. Anzi, proprio in queste ultime, bisogna registrare una conferma per un doppio colpo.

Calciomercato Napoli, Manna pronto a piazzare un doppio colpo: le ultime

Come riportato dalla redazione di ‘Radio CRC’, infatti, il Napoli sta per incontrare il Bologna per parlare di Ndoye e Sam Beukema. Il meeting, di fatto, è fissato proprio per l’ora di pranzo.

Il Napoli ha tutta l’intenzione di acquistare sia Ndoye che Beukema, anche perché ha il sì da entrambi il giocatore. Il difensore olandese è valutato tra i 25 ed i 30 milioni . Mentre il cartellino di Ndoye è sui 40 milioni a cui, però, va sottratto il possibile sconto ottenuto dall’inserimento di Zanoli nell’affare.