Boom Napoli, colpo confermato: ha vinto Conte

Antonio Conte può esultare per un nuovo colpo in sede di calciomercato ad opera del Napoli.

Il Napoli si è laureato campione d’Italia da un mese esatto, ma nel club partenopeo l’attenzione è tutta rivolta verso la prossima stagione. Anche perché gli azzurri sono attesi dalla bellezza di quattro competizioni: Serie A, Champions League, Coppa Italia e Supercoppa italiana.

Proprio per questo motivo, di fatto, il Napoli è molto attivo in sede di calciomercato, vedi gli arrivi già ufficializzati di Luca Marianucci e Kevin De Bruyne. Ma in casa azzurra, oltre a questi due giocatori, bisogna segnalare un altro colpo per Antonio Conte.

Calciomercato Napoli, un giocatore non vede l’ora di vestire la maglia azzurra: Conte può esultare

Secondo quanto riportato dalla redazione di ‘Sky Sport Svizzera’, infatti, sta per essere esaudita una richiesta prioritaria del tecnico salentino: l’acquisto di Ndoye. Il calciatore è ad un passo a formalizzare l’intesa raggiunta con il Napoli nei giorni scorsi.

Lo stesso attaccante esterno avrebbe ormai una gran voglia di vestire la maglia azzurra. Il club partenopeo, però, deve far presto visto che ci sono vari club di Premier League pronti ad approfittare in caso di un mancato accordo col Bologna. Anche se le parti sono fiduciosi nel chiudere l’operazione con il Napoli. Da ricordare che nell’affare con il team felsineo, oltre a Ndoye, potrebbe rientrare anche Beukema per una cifra totale di 70 milioni.