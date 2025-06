Mercato Napoli, Moretto è sicuro: si allontana l’obiettivo per l’attacco

Il giornalista Matteo Moretto parla del mercato della SSC Napoli e “allontana” uno dei nomi vociferati in queste settimane in orbita azzurra.

Sono settimane già frenetiche per la SSC Napoli per quanto riguarda il calciomercato: tanti sono i nomi accostati al club azzurro in queste prime battute, con la società che è al lavoro per mettere a segno gli altri colpi per rinforzare il proprio organico. I tifosi si attendono novità dopo le ufficialità di Kevin De Bruyne e Luca Marianucci: molteplici ritocchi sono previsti in svariate zone del campo per i campioni d’Italia in carica, che vogliono allestire una rosa all’altezza per essere competitivi su più fronti.

Il direttore dell’area sportiva Giovanni Manna è al lavoro in maniera incessante per fare in modo che ad Antonio Conte sia consegnato un organico di livello nel più breve tempo possibile. Per questo, numerosi sono i nomi appuntati nella lista dei desideri dell’uomo mercato della SSC Napoli: tra di essi, però, potrebbe essere cancellato in via definitiva l’attaccante del Paris Saint Germain, Kang In Lee: secondo quanto si apprende dal giornalista esperto di mercato, Matteo Moretto, il suo profilo si allontana sempre più dal club del presidente Aurelio De Laurentiis.

Calciomercato SSC Napoli: si allontana Lee Kang In, la rivelazione

Per quella zona del campo, dunque, vanno tenuti d’occhio altri obiettivi. E a tal riguardo, la società partenopea è su più profili, evidentemente per individuare quello più idoneo, sotto più punti di vista, per poi eventualmente sferrare l’assalto decisivo.