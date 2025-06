Bonny, emerge una convinzione su Napoli e Inter: “Questa sarà la prossima mossa”

Per l’attaccante del Parma emergono importantissime novità legate anche ai partenopei: cosa succederà nelle prossime settimane

Ange-Yoan Bonny è uno degli attaccanti di Serie A maggiormente protagonisti di queste prime settimane di calciomercato. Sin dagli inizi di giugno, con la sessione extra della campagna acquisti, dedicata al Mondiale per Club, il francese ha fatto parlare di sé. Sul suo nome c’è da tempo il Napoli, più precisamente da gennaio, quando la società partenopea aveva chiesto informazioni al Parma sul giocatore.

Dopo il passaggio di Chivu sulla panchina dell’Inter, anche i nerazzurri si sono inseriti prepotentemente nella rincorsa al calciatore, passando in vantaggio. Il Napoli, infatti, si è concentrato principalmente sui colpi Nunez e Lucca, pur non uscendo definitivamente dalla rincorsa al centravanti classe 2003.

Bonny tra Inter e Napoli: cosa succederà questa settimana

La settimana appena iniziata potrebbe diventare quella decisiva per vedere Bonny più vicino a una delle due inseguitrici. Secondo quanto riferito dall’esperto Fabrizio Romano, proprio in questi giorni avranno inizio colloqui più seri tra la dirigenza dell’Inter e quella del Parma.

Tra le parti c’è ancora distanza, con i nerazzurri che potrebbero arrivare a spendere 22 milioni di base fissa e 3 di bonus e con gli emiliani che non si accontenterebbero di questa cifra. La volontà è quella di spingere per 25 milioni cash, ritenuti eccessivi, al momento, dalla dirigenza interista.

Il Napoli attende e osserva, muovendosi verso altre direzioni. La sensazione è che Parma e Inter troveranno presto un accordo per procedere spediti nella trattativa, con gli azzurri che tenteranno un affondo per nomi come Nunez, che scaldano la piazza.