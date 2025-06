Addio Napoli, il Nazionale ha detto si: la mossa decisiva

Gli azzurri continuano a muoversi anche in uscita e sono pronti a salutare un Nazionale: si attende la mossa decisiva per l’addio

La società azzurra sempre più al centro di indiscrezioni di mercato: non solo acquisti, ma anche uscite sul taccuino della dirigenza partenopea. Questa volta è il turno di un giovane Nazionale di proprietà azzurra, pronto a salutare Antonio Conte e ad iniziare una nuova avventura con un’altra squadra italiana

L’ultima stagione e il futuro in Serie A del talento azzurro

Protagonista con la Nazionale U21 agli ultimi Europei, Giuseppe Ambrosino è pronto a dire addio al Napoli e a ripartire in Serie A: il 21enne azzurro ha trascorso l’ultimo anno in prestito al Frosinone in cui ha collezionato 36 presenze e mettendo a referto 5 gol e 3 assist.

Ora Ambrosino è pronto a guardare al futuro e, come riportato da Gianluca Di Marzio sul suo profilo X, il Cagliari sarebbe pronto ad affondare il colpo. Un asse caldo quello con i sardi, come dimostrato dagli affari Gaetano e Caprile, che verrà presto riscattato dai rossoblù.

L’uomo chiave della trattativa può essere il nuovo Ds dei rossoblù, Guido Angelozzi. L’anno scorso ha condiviso l’anno al Frosinone con Ambrosino e potrebbe giocare un ruolo importante nella trattativa con il Napoli: la formula è quella del prestito, mentre il calciatore ha già dato l’ok per il trasferimento in Sardegna. Le prossime ore saranno decisive per il futuro del talento azzurro, pronto a fare le valigie.