Sancho al Napoli, contromossa della Juventus: può rovinare i piani di Conte

L’attaccante inglese resta nel mirino dei partenopei, ma i bianconeri starebbero preparando una contromossa per battere la concorrenza

Rischia di complicarsi ulteriormente la trattativa che porterebbe Jadon Sancho al Napoli. I contatti tra il giocatore e gli azzurri sono serrati, come vi abbiamo riportato anche nella serata di ieri, ma l’inserimento della Juventus è concreto. I bianconeri non stanno portando avanti solo un tentativo di disturbo nei confronti di Antonio Conte e la dirigenza partenopea, ma un tentativo concreto di arrivare al giocatore.

La Vecchia Signora, infatti, ha puntato già da un anno il nome del calciatore inglese. La scorsa estate, prima del prestito al Chelsea, era stata proprio la Juve a fare un tentativo per portarlo in Italia. A distanza di una stagione, la nuova dirigenza ci vuole riprovare, con un tentativo ancora più concreto dopo la triste esperienza a Londra, conclusa con 5 gol e 10 assist.

Sancho tra Napoli e Juve: il piano bianconero disturba gli azzurri

La forza del Napoli in questa trattativa, è stata quella di essersi mossi in anticipo per trovare un primo accordo con il giocatore. Sancho ha aperto al passaggio in azzurro, perché attirato dal progetto, stuzzicato dall’idea di poter rivincere il campionato e di poter lavorare con Conte e Kevin De Bruyne.

Ma la Juventus non molla affatto. Consapevole della difficoltà di un’operazione simile, tra ingaggio e cartellino, starebbe valutando un’uscita importante per arrivare proprio al classe 2000. Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, il d.s. Comolli e la dirigenza juventina avrebbero iniziato a valutare la cessione di Nico Gonzalez dopo un solo anno.

La stagione appena trascorsa ha deluso ampiamente le aspettative e per un’offerta da 30 milioni di euro l’argentino potrebbe partire. Proprio l’incasso della cessione dell’ex Viola andrebbero reinvestiti per arrivare a Sancho. Una trattativa non semplice, ma che complicherebbe i piani del Napoli, già tranquillo di avere altre soluzioni in cantiere come Ndoye o Chiesa. Sarà un’estate bollente dunque, con un derby tutto italiano.