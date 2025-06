Osimhen, parla il vicepresidente del Galatasaray: spunta l’ultimatum!

Nuove dichiarazioni dalla dirigenza del Galatasaray su Victor Osimhen, per cui si attendono novità in merito a quello che potrebbe essere il suo destino.

Quale sarà il futuro di Victor Osimhen? Da settimane i tifosi della SSC Napoli non fanno altro che chiederselo. Il calciatore, infatti, è di rientro dal Galatasaray e molteplici sono le voci che lo hanno visto come protagonista. In primis l’Arabia Saudita, con l’Al Hilal che sembra fortemente interessato malgrado il rifiuto incassato prima del Mondiale per Club, in cui la compagine allenata da Simone Inzaghi è impegnata negli Stati Uniti. Tiene banco anche il possibile approdo alla Juventus, mentre restano – seppur sullo sfondo – le ipotesi di un approdo in Premier League e di un clamoroso ritorno al Galatasaray.

Con il club turco, il bomber nigeriano ha giocato l’ultima stagione e non è da escludere totalmente che ci possa essere un secondo atto della sua esperienza con il club di Istanbul. Tuttavia, le dichiarazioni rilasciate in queste ore dal vicepresidente del club in questione, Abdullah Kavukcu, sembrano essere una sorta di ultimatum per l’attaccante di proprietà del Napoli. Una presa di posizione importante e che va aggiungersi a uno scenario non del tutto chiaro in merito alle sorti del nazionale nigeriano.

Calciomercato SSC Napoli, le parole di Kavucku su Victor Osimhen

In casa Galatasaray c’è tanta voglia di riavere Victor Osimhen, ma anche tanta fretta di chiudere al più presto, in un senso o nell’altro, la vicenda legata all’attaccante di proprietà della SSC Napoli, al centro di numerose ipotesi di calciomercato.

Di seguito, quanto dichiarato dal vicepresidente del Galatasaray, Abdullah Kavucku, e riportato in queste ore dai media turchi:

“Osimhen deve decidere al più presto il suo futuro. Ci ha chiesto del tempo, lo rispettiamo visto che ha una famiglia anche lui, ma questo tempo poi ha una fine. Abbiamo fatto un’offerta molto più alta degli altri club europei e al momento non ci sono altre idee per l’attacco”.

News Napoli calcio: quale futuro per Osimhen? Le ultime

Il Galatasaray insiste per Victor Osimhen, con tutte le difficoltà del caso. Il nigeriano, però, non ha ancora sciolto le riserve e dalla Turchia spingono per avere una risposta da parte dell’attaccante.

Restano in piedi le altre ipotesi come la Saudi Pro League e un possibile, ed eventualmente clamoroso, passaggio di Osimhen alla Juventus, il cui interesse è ormai noto da tempo.