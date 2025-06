Lukaku, offerta monstre per portarlo via dal Napoli: comunicata al club la sua decisione

L’attaccante belga avrebbe ricevuto una proposta mostruosa per essere convinto a lasciare il club partenopeo: già arrivata la risposta definitiva

Giungono grosse novità in merito al futuro di Romelu Lukaku con la maglia del Napoli. Secondo quanto riferito dal Mattino di oggi, il centravanti sarebbe stato contattato in questi giorni, venendo stuzzicato da una super offerta milionaria.

Nella stagione appena trascorsa, Big Rom è stato uno dei grandi protagonisti con una doppia-doppia in termini di gol e assist che ha spinto il Napoli verso il quarto scudetto. Antonio Conte lo ha voluto fortemente in azzurro e, come raccontato dallo stesso allenatore, il belga ha atteso tutta l’estate pur di giocare di nuovo con lui come tecnico. Ha rifiutato ogni proposta per vestire l’azzurro e lavorare di nuovo con il mister salentino.

Lukaku e il super tentativo dall’Arabia: la risposta dell’attaccante

Stando a quel che fa trapelare Il Mattino, in questi giorni sarebbe stata recapitata un’offerta monstre a Lukaku. Dall’Arabia avrebbero fatto un tentativo per convincere il calciatore a cambiare squadra. Un tentativo già in queste prime settimane di giugno, per chiudere un acquisto di primissimo livello.

La proposta avrebbe raggiunto i 15 milioni di euro all’anno al giocatore. Una cifra mostruosa, pur di portare il belga a giocare in Saudi Pro League. A 32 anni, l’attaccante è consapevole di non avere ancora tantissime cartucce da sparare, ma nel Napoli ha dimostrato di poter ancora essere performante e decisivo, messo nelle giuste condizioni.

Proprio per questo motivo e per la volontà di essere allenato ancora da Antonio Conte, Romelu Lukaku ha rifiutato il tentativo arabo. Anche davanti a un’offerta così importante, il centravanti ha detto di no. Vuole continuare a lavorare in Italia, farlo nel Napoli e vincere con gli azzurri. I soldi non sono una priorità e ogni tipo di proposta verrà rispedita al mittente.