“Non pensavo potesse succedere”: la rivelazione di Conte su McTominay e Lukaku

Il tecnico del Napoli ha rivelato dei retroscena inediti sul centrocampista scozzese e sull’attaccante belga, diventati protagonisti del quarto scudetto

Nel secondo episodio dell’intervista dedicata ad Antonio Conte con Federico Buffa per Sky Sport, il tecnico leccese ha raccontato degli importantissimi retroscena. I protagonisti? Scott McTominay e Romelu Lukaku, tra gli artefici del quarto scudetto del Napoli.

Due nomi che hanno cambiato in positivo la stagione degli azzurri, trascinandoli verso un successo completamente inaspettato. I due migliori marcatori del Napoli scudettato, sono arrivati negli ultimissimi giorni di calciomercato, creando non pochi problemi allo stesso Conte. L’allenatore ha avuto modo di raccontare anche questo in uno degli estratti della sua lunga chiacchierata.

Conte e i retroscena su McTominay e Lukaku: “Non ci credevo neanche io”

Durante l’intervista pubblicata on demand da Sky Sport nella tarda mattinata di oggi, Antonio Conte ha ripercorso anche l’ultima stagione gloriosa in azzurro. Un percorso fatto di step, con una vittoria impronosticabile e che ha dato le basi verso una prossima stagione che dovrà diventare ancora più brillante in termini di gioco, risultati e di progetto.

Non bisognerà commettere gli stessi errori, tra questi anche quello di arrivare ad acquistare in netto ritardo i calciatori. Lo scorso anno è successo proprio con Scott McTominay, sul quale Conte ha fatto una confessione inedita:

“Scott è un giocatore che conoscevo benissimo. Quando giocava era sempre impattante, ma al tempo stesso vedevo che non veniva utilizzato in maniera determinante o da uomo cardine della sua squadra. Forse non è mai partito titolare a inizio stagione. Ne ho parlato con Manna e lui mi aveva detto che si poteva fare, se si combinavano alcune situazioni. Tante volte i direttori quando ti parlano ti raccontano tante storielle, a volte anche per tenerti buono. Se tu mi chiedessi se ho mai creduto veramente al 100% che potesse arrivare McTominay, risponderei di no. Dovevamo fare una stagione senza coppe, quindi lui avrebbe dovuto lasciare un club come lo United per rimettersi in gioco con noi. Alla fine invece è arrivato, e sono rimasto molto contento perché Manna è stato bravo. Non pensavo potesse veramente succedere”.

Antonio Conte ha poi parlato del suo grande pupillo, Romelu Lukaku, svelando anche in questo caso un aneddoto legato alla scorsa estate e al suo arrivo nel Napoli: