Kvara contro Allan, scontro totale tra i due ex Napoli: quanti insulti

Allan e Kvara sono stati protagonisti di un incredibile scontro.

Quella di quest’anno, di fatto, rappresenta una novità assoluta per il mondo del calcio, visto che si sta disputando la prima edizione del mondiale per club. Le squadre italiane che stanno disputando questa nuova competizione sono l’Inter di Criistian Chivu e la Juventus guidata da Igor Tudor.

Mentre il Napoli ha mancato per pochissimo alla qualificazione a questa nuova competizione. Tuttavia, proprio in queste ultime ore, sotto la luce dei riflettori ci sono proprio due ex giocatori del Napoli, ovvero Kvaratskhelia ed Allan.

Scontro tra Allan e Kvara durante PSG-Botafogo: ecco cosa si sono detti

I due hanno avuto un forte scontro durante la gara tra il PSG ed il Botafogo, vinta poi a sorpresa dal team brasiliano con il risultato finale di 0-1. Kvaratskhelia ed Allan, dunque, sono stati i protagonisti di un duro scontro di gioco che ha portato il georgiano a cadere in terra.

Una volta rialzatosi, come riportato da ‘Fogaonet’, l’attaccante esterno è stato netto nei confronti del brasiliano: “Ehi, figlio di pu****a. Sei tu il problema”. A fine partita è poi arrivata la risposta di Allan: “Lui è un ottimo giocatore, ha disputato una stagione davvero straordinaria, ma in campo bisogna avere il rispetto dei propri avversari. Lui è stato un po’ irrispettoso”.