Calciomercato Napoli, Conte ha una sola priorità: non si torna più indietro

In casa Napoli, di fatto, bisogna segnalare la priorità di Antonio Conte in sede di calciomercato.

Il Napoli, viste le quattro competizioni da affrontare l’anno prossimo, ha tutta la voglia di rinforzarsi in maniera importante. Dopo gli arrivi di Luca Marianucci e Kevin De Bruyne, di fatto, il team partenopeo ha in mente di acquisire altri giocatori che possano dare una mano alla squadra campione d’Italia in carica.

La squadra azzurra, di fatto, ha bisogno di rinforzi in tutti i reparti. Tuttavia, almeno secondo le ultime indiscrezioni, è stata svelata la vera priorità di questo calciomercato per Antonio Conte.

Calciomercato Napoli, Conte ha scelto il suo primo: ecco tutti i dettagli

Come riportato da Fabrizio Romano, giornalista e tra i massimi esperti di calciomercato, Darwin Nunez è l’obiettivo primario del Napoli per rinforzare il proprio reparto offensivo. Basta pensare che nella prossima settimana ci saranno ulteriori contratti con il Liverpool per cercare di trovare un accordo.

Le trattative per vedere in azzurro Darwin Nunez, dunque, continueranno nei prossimi giorni. Anche perché il centravanti uruguaiano sembra aver deciso di accettare la corte del Napoli di Antonio Conte.