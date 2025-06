Beffa Napoli, ha vinto Mourinho: la colpa è della Juve

Per il Napoli e la Juve, di fatto, ci sono delle importantissime novità di calciomercato per colpa di Mourinho.

Dopo aver vinto il secondo scudetto in appena due anni, di fatto, il Napoli ha tutta l’intenzione di rafforzarsi in maniera importante per la prossima stagione. Aurelio De Laurentiis e Giovanni Manna, infatti, vogliono regalare ad Antonio Conte una squadra che possa essere in grado di affrontare quattro competizioni: Serie A, Champions League, Coppa Italia e Supercoppa italiana.

Proprio per questo motivo, dopo Luca Marianucci e Kevin De Bruyne, il Napoli vuole cercare di prendere altri giocatori importanti. Tuttavia, proprio in queste ultime ore, in casa partenopea bisogna registrare una beffa in sede di calciomercato a causa di José Mourinho.

Napoli, il Fenerbahce vuole un obiettivo degli azzurri e della Juve: le ultime

Come riportato da Ekrem Konur, giornalista e tra i massimi esperti di mercato, il Fenerbahce si è inserito per Jadon Sancho del Manchester United. Il club di José Mourinho ha infatti chiesto delle informazioni sulla possibilità di prendere il calciatore inglese.

Il Napoli, dal canto suo, ha anche ottenuto una sorta di sì dallo stesso Jadon Sancho, ma poi si è intromessa anche la Juventus. La ‘Vecchia Signora’, infatti, si è mossa in maniera importante per l’ex giocatore del Chelsea.