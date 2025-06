Passo indietro Napoli, decisione presa: non è più una priorità

In casa Napoli, di fatto, bisogna registrare un incredibile colpo di scena.

Il Napoli, dopo aver vinto lo scudetto, è anche il vero protagonista di queste prime settimane di calciomercato estivo. Basta pensare solamente agli arrivi di Luca Marianucci e, soprattutto, Kevin De Bruyne.

Ma il club partenopeo, ovviamente, è al centro di altre indiscrezioni di calciomercato. Anche perché ha la necessità di rinforzarsi in maniera importante per affrontare le quattro competizioni dell’anno prossimo. Tuttavia, proprio in mattinata, in casa Napoli bisogna registrare un improvviso passo indietro.

Calciomercato Napoli, passo indietro per un giocatore: ecco tutti i dettagli

Secondo quanto riportato dalla redazione del quotidiano sportivo il ‘Corriere dello Sport’, infatti, c’è stata una brusca frenata per il possibile arrivo di Milinkovic-Savic in azzurro. L’estremo difensore servo, dopo i fitti colloqui delle scorse con il Torino, non rappresenta più una priorità per il Napoli.

Lo stesso club partenopeo, tra l’altro, ha anche comunicato al Torino che non pagherà la clausola rescissoria di 19 milioni di euro presente nel contratto di Milinkovic-Savic. I due club hanno parlato di Ngonge, ma Giovanni Manna ha deciso di prendere tempo, visto che come secondo portiere ci sono anche altri giocatori più giovani nel mirino del direttore sportivo azzurro.