Napoli, 30 milioni per Raspadori: la risposta del giocatore

La valutazione e la volontà dell’attaccante azzurro, una squadra italiana ci ha provato: i dettagli.

Giacomo Raspadori è uno dei giocatori che il Napoli non vorrebbe cedere a meno di offerte particolarmente convincenti. Uno degli uomini protagonisti dello scudetto, ha dimostrato di trovarsi bene con Antonio Conte, che vorrebbe poter contare ancora su di lui anche nella prossima stagione.

Diverse voci di mercato, però, parlano dell’interesse di alcune squadre nei confronti dell’ex Sassuolo. Difficile che possa andare via, proprio in virtù dea volontà del Napoli. C’è però una squadra italiana che ci starebbe pensando.

A riportarlo è Alfredo Pedullà, che sottolinea l’idea della Lazio ma anche la valutazione del Napoli per il cartelli di Raspadori.

“Adesso si parla molto di lui in chiave mercato, la valutazione partirebbe da una base minima di 30 milioni. La Lazio ci ha pensato, senza intavolare trattative con il Napoli, ma almeno in questi giorni Raspadori ha alzato un muro molto alto. Il mercato è lungo, ci sarà tempo per valutare eventuali opzioni”, scrive Pedullà.