Napoli, non solo Beukema: pronto il piano B da 50 milioni

Per il Napoli bisogna registrare un piano B a Sam Beukema del Bologna.

Il Napoli è sicuramente il club più attivo in sede di calciomercato. Dopo gli arrivi di Luca Marianucci e Kevin De bruyne, infatti, Giovanni Manna vuole regalare altri giocatori ad Antonio Conte.

Anche perché il tecnico salentino è rimasto alla guida del Napoli una volta che gli è stato assicurato grandi investimenti in questa sessione estiva di calciomercato. Il team partenopeo, infatti, sarà infatti rinforzato in tutti i reparti. Per la difesa si sta facendo molto il nome di Sam Beukema che, però, sembra essere una pista molto complicata.

Calciomercato, il Napoli pensa ad un’alternativa a Sam Beukema del Bologna

Secondo quanto raccolto dalla redazione de ‘Il Mattino’, di fatto, il Bologna vorrebbe cedere al Napoli solo Ndoye. Il club partenopeo, dal canto suo, ha ovviamente in mente un piano B. L’alternativa a Beukema è infatti Giorgio Scalvini dell’Atalanta.

Anche se pure in questo caso bisogna registrare ostacoli importanti superare, visto che la ‘Dea’ chiede bene 50 milioni di euro per cedere a titolo definitivo le prestazioni del suo difensore centrale. Ma questa richiesta dell’Atalanta non spaventerebbe Aurelio De Laurentiis, visto che lo stesso patron partenopeo potrebbe muoversi in prima persona con la famiglia Percassi.