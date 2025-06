Napoli, continua il pressing per Beukema: offerta una contropartita!

Gli azzurri proseguono nella trattativa per il difensore del Bologna, arrivando anche a offrire una contropartita per convincere il club

Il Napoli continua il pressing sul Bologna per cercare di arrivare a un accordo per il roccioso difensore olandese. In tal senso, arrivano aggiornamenti dal Corriere dello Sport.

Secondo quanto riportato dal quotidiano il giocatore viene valutato almeno 25-30 milioni di euro. La cifra, seppur giustificata dalle qualità e dal potenziale del ragazzo, è considerata troppo alta dai dirigenti partenopei, che cercano una formula più sostenibile per portare il giocatore in azzurro.

Napoli su Beukema, valutazione troppo alta: il piano degli azzurri

La valutazione elevata rappresenta infatti un ostacolo importante nel mercato, soprattutto considerando le priorità del Napoli e le dinamiche economiche attuali del club. Gli azzurri, che puntano a rinforzare il reparto difensivo in vista della prossima stagione, vedono in Beukema un profilo interessante per il futuro, ma la cifra richiesta dal club olandese appare fuori portata.

Una delle soluzioni al vaglio del Napoli è quella di inserire una contropartita tecnica nell’affare. Il nome caldo è quello di Zanoli, giovane terzino destro che piace molto al tecnico del Bologna, Italiano. Il mister rossoblù ha espresso più volte interesse per il giocatore partenopeo, considerandolo un elemento adatto per la sua rosa. Inserendo Zanoli come parte dell’accordo, il Napoli potrebbe così abbassare la richiesta economica per Beukema, andando incontro alle esigenze del club olandese.

Questa ipotesi rappresenta un buon compromesso per entrambe le società: il Bologna riceverebbe un giocatore gradito a Italiano, mentre il Napoli potrebbe assicurarsi il talento difensivo senza spendere una cifra troppo onerosa in cash. La proposta, riportata dal Corriere dello Sport, al momento è al vaglio dei dirigenti, che stanno valutando la fattibilità e i dettagli tecnici dell’eventuale scambio.

Nel calciomercato moderno, queste operazioni con contropartite tecniche sono spesso la chiave per sbloccare trattative complicate, soprattutto quando le valutazioni economiche sono alte. Il Napoli resta dunque vigile su Beukema, pronto a muoversi in modo intelligente per rinforzare la propria difesa senza compromettere l’equilibrio finanziario del club