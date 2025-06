Napoli, il calciatore vuole tornare a giocare dal suo ex allenatore: retroscena shock

Il Napoli è al lavoro per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione, ma un calciatore azzurro vorrebbe andar via per ritrovare il suo ex allenatore

Il Napoli, dopo aver vinto il quarto scudetto della propria storia, continua ad essere protagonista durante queste prime settimane di calciomercato estivo. L’arrivo di Kevin De Bruyne basterebbe da solo per valutare positivamente un’intera campagna acquisti, ma gli azzurri non vogliono fermarsi all’arrivo del belga.

Il club di Aurelio De Laurentiis ha la necessità di rinforzarsi in maniera massiccia in tutti i reparti, viste le quattro competizioni da affrontare il prossimo anno. Servirà l’apporto di tutti gli effettivi, dunque, sia di quelli già presenti in rosa che dei futuri acquisti. Tuttavia, il Napoli dovrà presto badare anche al lato cessioni: c’è un calciatore che pare voglia lasciare la piazza per tornare ad essere allenato da un suo ex tecnico.

Retroscena Napoli, Ngonge spinge per la cessione al Torino: l’attaccante vuole ritrovare Baroni

Cyril Ngonge vuole riabbracciare quanto prima il suo vecchio mister ai tempi dell’Hellas Verona, Marco Baroni. Il retroscena, emerso nelle ultime ore, trova sempre più conferme.

Secondo quanto riportato dal giornalista ed esperto di mercato Alfredo Pedullà, infatti, l’attaccante belga avrebbe dato totale disponibilità per un trasferimento al Toro, dove ritroverebbe volentieri l’allenatore che gli ha dato tanto in quel di Verona, consentendogli di fare il salto di qualità che gli è valso poi l’approdo al Napoli nel gennaio 2024.

La trattativa con il club di Urbano Cairo potrebbe arricchirsi dell’inserimento di Vanja Milinkovic-Savic più un conguaglio a favore dei granata. Il portierone serbo piace tanto al d.s. Giovanni Manna, che lo considera la prima scelta per la porta. Gli azzurri, dunque, potrebbero presto decidere di affondare il colpo per lui, nonostante il rinnovo ormai certo di Alex Meret.