Napoli, il bomber può arrivare dall’Inghilterra: duello con la Juventus

Il Napoli è alla ricerca di un attaccante da aggiungere al reparto offensivo in vista della prossima stagione: duello di mercato in vista con la Juventus

Il Napoli è uno dei club più attivi sul mercato sia in Italia che in tutta Europa. Dopo aver ufficializzato il doppio arrivo di Luca Marianucci e Kevin De Bruyne, per gli azzurri è ora arrivato il momento di pensare a rafforzare il reparto offensivo della squadra guidata da mister Antonio Conte.

Sono tanti i numeri nove accostati al Napoli nelle ultime settimane: Darwin Nunez, Lorenzo Lucca, Jonathan David… il d.s. Giovanni Manna sta tenendo aperte tutte queste piste in attesa di poter affondare il colpo per il profilo ritenuto congruo da società e allenatore. Nelle ultime ore, però, sembra essere spuntato un nuovo candidato per l’attacco partenopeo. Il calciatore in questione piace tanto anche alla Juventus: ecco di chi si tratta.

Napoli, idea Nicolas Jackson del Chelsea: possibile duello di mercato con la Juve

Il Napoli ha aggiunto un altro nome alla lista della spesa per l’attacco. In uscita dal Chelsea, infatti, c’è Nicolas Jackson, che pare essere entrato nei radar del d.s. Manna. L’attaccante senegalese nell’ultima partita del Mondiale per Club contro il Flamengo ha ricevuto un pesante cartellino rosso dopo soli 4 minuti dall’ingresso in campo, facendo infuriare club e tifosi.

Da tempo il calciatore non è più intoccabile per i Blues, che ora ascoltano con attenzione diversi club per cercare di concretizzare la cessione dell’ex Villarreal. Secondo quanto riportato dal giornalista ed esperto di mercato Gianluca di Marzio sul proprio account X, Jackson sarebbe finito nel mirino di Napoli e Juventus:

“La Juventus ha avuto colloqui esplorativi con il Chelsea per l’attaccante Nicolas Jackson. Anche il Napoli lo sta anche prendendo in considerazione, ma Lucca e Nunez sono la priorità”

Le priorità del Napoli, come noto, sono altre. Ma le vie del mercato sono infinite, e non è detto che lo scenario non possa ribaltarsi rapidamente. Jackson è un profilo giovane, valido e con una buona esperienza europea. Potrebbe essere lui il partner perfetto di Romelu Lukaku per la prossima stagione.