Napoli, duello con il Manchester United per un talento italiano: la situazione

Il Napoli è alla ricerca di profili validi per rinforzare la rosa: nuovo nome accostato agli azzurri per il quale si è fatto avanti anche lo United

Il Napoli ha concluso la propria stagione nel migliore dei modi, vincendo il quarto scudetto della propria storia. Di fatto è stato aperto un nuovo ciclo vincente targato Antonio Conte. Al tecnico salentino è stato già regalato il fuoriclasse Kevin De Bruyne, oltre al giovane Luca Marianucci, ma sembra che gli azzurri non abbiano alcuna intenzione di fermarsi.

Il d.s. Giovanni Manna continua a lavorare giorno e notte per rinforzare la rosa a disposizione del mister ex Juve ed Inter. Al Napoli sono stati accostati diversi calciatori, e nelle ultime ore sembra essere spuntato un nuovo nome molto intrigante. Si tratta di un talento italiano, sul quale avrebbe messo gli occhi anche il Manchester United.

Calciomercato Napoli, spunta Carnesecchi per la porta: duello con il Manchester United

Il Napoli avrebbe sondato il terreno per capire se c’è il margine per arrivare a Marco Carnesecchi, il portiere titolare dell’Atalanta. Sul talento italiano classe 2000, però, c’è da fare i conti con la concorrenza agguerrita di diversi top club Europei, tra cui il Manchester United.

Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, infatti, in vantaggio nella corsa all’ex Cremonese al momento ci sarebbero i Red Devils, che in caso di addio ad André Onana vorrebbero chiudere in fretta per l’estremo difensore italiano. Finora, ci sarebbero stati contatti con l’entourage del calciatore, ma l’elevato valore di mercato al momento frena il decollo di una possibile trattativa: l’Atalanta, infatti, chiede non meno di 40 milioni.

Il motivo? La grande stagione appena conclusa da Carnesecchi, con 18 clean sheet su 44 match disputati. Il Napoli, assieme a tante altre big europee, resta alla finestra. Per gli azzurri, al momento, la priorità resta l’ufficializzazione del rinnovo di Alex Meret.