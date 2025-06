Napoli, dopo Anguissa anche un altro big resta: Conte gongola

Per il Napoli, dopo quella di Anguissa, bisogna segnalare un’altra permanenza molto importante.

Il Napoli è sicuramente il club più attivo in sede di calciomercato, vedi i colpi Luca Marianucci e Kevin De Bruyne, ma per Antonio Conte bisogna registrare delle importanti novità anche sul parco giocatori che si è laureato campione d’italia un mese fa. Frank Anguissa, a differenza di qualche settimana, potrebbe infatti restare ancora in azzurro.

Il centrocampista camerunense sembrava essere ormai lontano da Napoli, ma poi tutto è cambiato in questi ultimi giorni. Tuttavia, oltre a Frank Anguissa, Antonio Conte può esultare per la permanenza di un altro big.

Napoli, non solo Anguissa: anche un altro top resterà alla corte di Conte

Come riportato da ‘Il Mattino’, infatti, anche Stanislav Lobotka resterà ancora nel Napoli. Al netto di qualche dubbio, di fatto, il calciatore slovacco dovrebbe continuare ad essere il faro della squadra guidata da Antonio Conte.

L’interesse del Barcellona di Flick ha sicuramente portato con sé qualche dubbio, ma poi non c’è mai stata una trattativa. Stanislav Lobotka, dunque, sarebbe pronto ad iniziare una stagione con la maglia del Napoli.