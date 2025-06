Anguissa e Lobotka, stessa valutazione per la cessione: il punto sulle trattative

I due centrocampisti del Napoli avranno la stessa valutazione sul mercato in caso di cessione: il punto sulle trattative in vista dell’estate

Non solo mercato in entrata, la dirigenza del Napoli dovrà fare i conti anche con quello in uscita. Salutati Okafor e Billing, che faranno rientro nelle loro rispettive squadre, toccherà capire il futuro di chi tornerà dai prestiti. Da Zanoli e Zerbin, passando per Gaetano, Folorunsho e Lindstrom. Più sicuro, invece, il destino di Caprile e Natan che verranno riscattati.

E poi ci sono i nomi in bilico come Ngonge, Rafa Marin e Simeone, in cerca di una destinazione diversa per il prossimo anno. Fino ad arrivare ai titolarissimi che potrebbero essere giunti ai titoli di coda. Sia Stanislav Lobotka, che Zambo Anguissa, sono in rosa da ormai diversi anni. Il primo è arrivato nel gennaio del 2020, mentre il secondo nell’estate del 2022.

La carta d’identità recita 30 anni per lo slovacco e 29 per il camerunense. Entrambi super protagonisti di ben 2 scudetti, ma che non disdegnerebbero anche avventure diverse per questo finale della loro carriera.

Lobotka e Anguissa in uscita? Cifre per l’addio e club in corsa

Per entrambi verranno fatte le giuste valutazioni, ascoltando anche la loro volontà. Se fosse per Antonio Conte, li terrebbe entrambi. Lobotka è il solito faro, seppur meno brillante dell’annata prime con Spalletti. Mentre Anguissa è stato un fattore determinante con i suoi gol a inizio e metà stagione.

Lo slovacco ha ricevuto un interesse dalla Spagna, ma nulla di troppo concreto fin qui. Secondo il Corriere dello Sport la sua valutazione è di 25 milioni di euro e il Napoli ha alcuna intenzione di scendere con la cifra richiesta. Se i club interessati dovessero farsi avanti più concretamente, allora verrà avviata una trattativa, ma al momento il classe ’94, con un contratto fino al 2027, non si muove.

Più complessa la situazione di Anguissa, che avrebbe ricevuto una richiesta specifica dalla sua famiglia di trasferirsi. Non sta male a Napoli, ma non si esclude un addio. Sul suo nome si è fiondata l’Arabia ma, anche per lui, serviranno 25 milioni di euro. Se per Lobotka ad imporlo è una clausola rescissoria presente nel suo contratto, per il camerunense è la valutazione di base fatta dal Napoli.

Anche in questo caso, ci si siederà a tavolino solo dietro un’offerta ritenuta valida, altrimenti i due centrocampisti non si muoveranno da Napoli. Intanto la dirigenza pensa a rinforzare il reparto e oltre a De Bruyne, si pensa al solito Frattesi dall’Inter.