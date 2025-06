Mercato Napoli, Sancho da l’ok agli azzurri: ecco cosa farà Manna per chiudere la trattativa

Il Napoli ha strappato il sì anche da Jadon Sancho: il direttore sportivo azzurro Giovanni Manna è al lavoro per chiudere l’affare con i Red Devils

La stagione sportiva del Napoli si è conclusa da poco meno di un mese, ma il lavoro minuzioso del club prosegue in sede di calciomercato. La vittoria del quarto scudetto ha aperto, di fatto, un nuovo ciclo, e gran parte del merito va attribuito mister Antonio Conte. Quest’ultimo, però, si aspetta colpi importanti dalla società, dopo quello a effetto di Kevin De Bruyne.

Il d.s. Giovanni Manna lo sa, ed è al lavoro per accontentare il condottiero salentino. A Napoli, dalla Premier League, potrebbe presto sbarcare Jadon Sancho, ormai in uscita dal Manchester United. L’esterno inglese intriga, e nelle ultime ore è emerso un retroscena che farà felici i tifosi partenopei: l’inglese avrebbe dato l’ok al trasferimento. Ora la palla passa ai red Devils e… a Manna.

Napoli, incassato il sì da Sancho: Manna al lavoro per abbassare le pretese del Manchester United

Jadon Sancho ha espresso la volontà di diventare un nuovo calciatore del Napoli. Questo è l’ultimo importante aggiornamento di mercato riportato nella giornata odierna da Tuttosport, in merito alla trattativa tra gli azzurri ed il Manchester United. Ora, però, c’è da trovare l’accordo con i Red Devils, che sparano alto e di fatto bloccano la buona riuscita dell’affare.

Sul quotidiano si legge di come gli azzurri, nonostante abbiano ricevuto il placet di Sancho, discuteranno gli eventuali termini contrattuali solo se lo United dovesse abbassare la richiesta da 25 a 15 milioni di euro per l’esterno inglese, che va in scadenza l’anno prossimo. Il d.s. Manna è al lavoro per far si che la trattativa possa decollare quanto prima. Dopo Kevin De Bruyne, dunque, a Napoli potrebbe presto sbarcare un’altra stella della Premier.