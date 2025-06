Calciomercato Napoli, Juve avvisata: la sfida è aperta

Per Napoli e Juventus, di fatto, bisogna segnalare un importantissimo aggiornamento di calciomercato.

Il Napoli campione d’Italia in carica, di fatto, ha tutta l’intenzione di allestire una squadra ancora più forte. Anche perché l’anno prossimo la squadra di Antonio Conte è attesa dalla bellezza di quattro competizioni: Serie A, Champions League, Coppa Italia e Supercoppa italiana.

Proprio per questo motivo, dopo i colpi Luca Marianucci e Kevin De Bruyne, il Napoli ha tutta l’intenzione di prendere altri giocatori. Tra le trattative in cui c’è il club partenopeo bisogna sicuramente inserire una dove c’è un duello in atto con la Juventus. Proprio su quest’ultimo fronte, tra l’altro, bisogna registrare un importante aggiornamento.

Calciomercato Napoli, continua il duello con la Juve: le ultime

Secondo quanto riportato dalla redazione del quotidiano sportivo ‘Tuttosport’, infatti, il Napoli ha incassato il sì di Jadon Sancho. Giovanni Manna, dunque, potrebbe iniziare a parlare con l’entourage del giocatore inglese per trovare un primo accordo sull’ingaggio, ma solo se il Manchester United abbasserà la sua richiesta da 25 a 15 milioni di euro.

Il Napoli, dunque, può partire sicuramente dal sì del giocatore, avvisando così la Juventus. Anche la ‘Vecchia Signora’, infatti, è sulle tracce di Jadon Sancho. A differenza del club campano, però, il club juventino sembra essere più vicino a soddisfare le richieste dello stesso Manchester United.