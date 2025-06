Ultim’ora, contatti Sancho-Juve in serata: la situazione

Juventus e Napoli in lotta per Sancho, i bianconeri ci provano ma il Napoli resta in pole.

Arrivano aggiornamenti in merito alla trattativa tra il Napoli e Jason Sancho. Nella giornata di oggi era emersa l’indiscrezione secondo cui la Juventus di Igor Tudor si era inserita nella trattativa.

Sancho-Juve, i bianconeri ci provavo: la posizione del Napoli

Pochi minuti fa, però, sono arrivati nuovi aggiornamenti da Sky Sport, che riporta una telefonata arrivata in serata del calciatore con la Juventus, nonostante cui rimane in pole position il Napoli.