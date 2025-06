Beckham esalta De Bruyne: le sue parole infiammano tutta Napoli

David Beckham ha parlato del nuovo acquisto della SSC Napoli, Kevin De Bruyne: un vero e proprio attestato di stima per il campione azzurro.

Il calciomercato in casa Napoli è già in pieno fermento: nei prossimi giorni si aspettano ulteriori novità per capire come gli azzurri intendono rinforzare il proprio organico, con tanti nomi che sono seguiti dal direttore dell’area sportiva Giovanni Manna. Il tutto, senza dimenticare i due acquisti già messi a segno, ossia Luca Marianucci e, soprattutto, Kevin De Bruyne.

Il fuoriclasse belga, arrivato dal Manchester City a parametro zero, è stato uno dei protagonisti di un campionato importante e difficile come quello della Premier League, oltre che un vero e proprio simbolo su scala internazionale. Il suo acquisto è sicuramente un segnale importante che la società del presidente Aurelio De Laurentiis manda a tutta la Serie A, confermando difatti la propria volontà di confermarsi dopo il titolo conquistato nella scorsa stagione. Un talento che non può non aver conquistato un simbolo della storia del calcio come David Beckham: quest’ultimo ha rilasciato dichiarazioni davvero bellissime sul nuovo calciatore azzurro, che già sta facendo sognare una piazza intera.

News Napoli calcio, Beckham su De Bruyne: “Ha una visione incredibile”

Anche una leggenda come David Beckham si inchina al talento di Kevin De Bruyne. Le sue parole fanno da eco a quelle rilasciate da Roy Keane e non fanno altro che aumentare l’attesa di vedere il campione belga esordire con la maglia della SSC Napoli.

In particolare, Beckham si è soffermato sulle qualità dell’ormai ex centrocampista del Manchester City, in un’intervista rilasciata al suo ex compagno di squadra al Manchester United, Rio Ferdinand:

“Mi piace davvero tantissimo veder giocare Kevin De Bruyne e mi sarebbe piaciuto giocare come lui. Lui è un giocatore eccezionale, la sua visione di gioco è davvero incredibile e io mi rivedo nel suo modo di mettere il pallone in area di rigore. Ma anche i suoi dribbling e il lancio lungo. Mette il pallone dove gli altri non immaginano neanche possa andare”.

Parole davvero speciali nei confronti del nuovo acquisto del Napoli: i tifosi già immaginano le giocate da fuoriclasse, di quelle che fanno infiammare lo stadio Diego Armando Maradona come poche altre. Un acquisto che catapulta il club azzurro, come status, ormai tra i più importanti anche a livello europeo.