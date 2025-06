Napoli, la benedizione di Roy Keane: “De Bruyne nella all time di Premier? Di lui ti ricordi…”

Il Napoli ha acquistato il top player Kevin De Bruyne, e la leggenda Roy Keane ha voluto dire la sua sull’addio alla Premier del fuoriclasse belga

Kevin De Bruyne è l’acquisto più importante della storia recente del Napoli, sia a livello sportivo che mediatico. Il belga è un dei centrocampisti più forti degli ultimi 20 anni, ed il suo arrivo all’ombra del Vesuvio ha infiammato le ambizioni del popolo partenopeo. L’ingaggio a zero del centrocampista ex Manchester City sottolinea, inoltre, la volontà precisa del club azzurro in vista della prossima stagione: aprire un ciclo vincente.

A celebrare l’acquisto da parte del Napoli di KDB, oltre a gran parte della stampa italiana, ci ha pensato Roy Keane. La leggenda del Manchester United ha voluto commentare l’addio alla Premier League dell’ex capitano di Pep Guardiola, sottolineando l’immenso valore del classe ’91.

Roy Keane elogia il Napoli: “De Bruyne è nella all time di Premier. Lui come Gerrard e Lampard”

Roy Keane, ex leggenda del calcio inglese ed oggi opinionista in Tv, è tornato a parlare del calcio italiano, ai microfoni di Sky Sport UK. L’irlandese ha spesso criticato la Serie A, ma adesso non ha potuto far altro che elogiare l’ultimo colpo di genio del Napoli, che ha acquistato Kevin De Bruyne a parametro zero.

L’icona di Premier League degli anni novanta ha commentato così l’addio all’Inghilterra del belga, spendendo parole al miele:

“Fa sembrare tutto facile, anche assist incredibili. Quando è in possesso del pallone ha sempre il controllo totale. Certo, non sono stati semplici gli ultimi due anni, ma soprattutto all’apice non aveva paragoni. Le statistiche parlano chiaro. All time della Premier? Sì, c’è nella mia squadra all time. Di lui ti ricordi per le firme anche nelle grandi partite, e quelli sono i giocatori più grandi. Come Gerrard e Lampard”

Il Napoli, con questa colpo di mercato clamoroso, ha attirato su di se l’attenzione di tantissimi addetti ai lavori in vista della prossima stagione, tra cui molti esperti del calcio inglese. Gli azzurri dovranno ora dimostrare di essere una grande squadra, all’altezza di un fuoriclasse come Kevin De Bruyne.