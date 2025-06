Sorpresa Napoli, ora è tutto diverso: la mossa ha fatto saltare il banco

Per il Napoli di Antonio Conte è arrivata la notizia di un ribaltone davvero sorprendente.

Il Napoli, dopo aver vinto lo scudetto, è atteso da una stagione ricca di partite. Basta pensare che la squadra di Antonio Conte dovrà affrontare la bellezza di quattro competizioni: campionato di Serie A, Champions League, Coppa Italia e Supercoppa italiana.

Proprio per questo motivo, infatti, il team partenopeo è al centro di tante indiscrezioni che riguardano sia il calciomercato in entrata che in uscita. Proprio su quest’ultimo fronte, di fatto, bisogna segnalare un importantissimo aggiornamento.

Napoli, un big azzurro potrebbe restare alla corte di Antonio Conte: ecco perché

Come riportato dalla redazione di ‘Sky Sport’, a sorpresa, Frank Anguissa potrebbe restare ancora in maglia. Il centrocampista camerunense, infatti, ha gradito molto la scelta del Napoli di trattare direttamente con lui il rinnovo e non di esercitare l’opzione in suo favore che avrebbe prolungato il contratto del giocatore fino al 2027.

Anguissa, dunque, potrebbe anche restare al Napoli. Anche per questo motivo, almeno per il momento, il possibile arrivo dal Milan di Musah è stato messo in stand-by dal team partenopeo.