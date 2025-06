Doppio acquisto Napoli, incontro fissato: la strategia è chiara

In casa Napoli, di fatto, bisogna registrare un incontro fissato per chiudere un doppio colpo.

Dopo aver vinto il quarto scudetto della sua storia, di fatto, il Napoli è alla prese con una sessione estiva di calciomercato che può diventare davvero importante. Il team partenopeo, infatti, ha già chiuso per Luca Marianucci e Kevin De Bruyne, ma non ha la minima intenzione di fermarsi a questi due calciatori.

Anzi, viste le quattro competizioni da affrontare l’anno prossimo, Aurelio De Laurentiis e Giovanni Manna vogliono regalare altri giocatori ad Antonio Conte. Proprio sul fronte calciomercato, tra l’altro, bisogna segnalare una novità molto importante.

Napoli, incontro fissato per due obiettivi di calciomercato: le ultime

Secondo quanto riportato dalla redazione di ‘Sky Sport Italia’, infatti, il Napoli ha incontrato quest’oggi gli agenti di Ndoye. Le parti, però, non sono riuscite a trovare un accordo totale.

Lunedì prossimo, dunque, il Napoli ha fissato un incontro con il Bologna e non solo per parlare di Ndoye. Giovanni Manna, infatti, chiederà al team felsineo di cedere anche Sam Beukema. Ma per il ruolo di difensore centrale, oltre al giocatore olandese, il club partenopeo è sulle tracce anche di Chalobah del Chelsea di Enzo Maresca che, però, non vorrebbe privarsi del calciatore.

Il Napoli vorrebbe chiudere per Ndoye sulla base di 30 milioni di euro più Zanoli, vedremo se il Bologna accetterà o meno questa proposta.