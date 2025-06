Napoli, contatti costanti con Nunez. Romano svela: “Ecco cosa serve per sbloccare l’affare”

Proseguono i contatti tra il club partenopeo e il centravanti uruguaiano con il suo entourage. L’esperto di calciomercato fornisce aggiornamenti importanti sulla trattativa

Arrivano novità sulla trattativa caldissima tra il Napoli e il Liverpool per Darwin Nunez. Il centravanti uruguaiano resta l’obiettivo principale per il reparto offensivo dei partenopei, che vogliono rinforzarsi in vista della prossima stagione.

In questi giorni, vi abbiamo riferito dell’apertura da parte del giocatore al progetto guidato da Antonio Conte. Il classe ’99 ha messo in standby l’Arabia, per approfondire il discorso con gli azzurri e trovare un accordo economico per il suo trasferimento.

Napoli in pressing su Nunez, il punto sulla trattativa

Nel corso di uno dei tanti aggiornamenti quotidiani sul proprio canale YouTube, Fabrizio Romano ha toccato anche il tema legato a Darwin Nunez e il Napoli. L’esperto di calciomercato si è soffermato sulla trattativa, vista la grande richiesta di novità da parte di tutti i tifosi azzurri, in trepidante attesa di conoscere qualche dettaglio in più.

Stando a quanto riferito dallo stesso Romano, le parti sono in costante contatto. Napoli e Liverpool non hanno ancora trovato un accordo per le cifre, ma i partenopei sono in costante attività per sbloccare l’affare anche con gli agenti del giocatore.

“Servirà molta pazienza. Si tratta di una trattativa lunga”.

Ha dichiarato Romano nel corso del video, sottolineando come le parti cercheranno di trovare una quadra, ma che non sarà affatto semplice. I tifosi devono restare speranzosi, ma l’affare difficilmente si chiuderà prima di qualche settimana. Sperando che i club possano chiudere con una fumata bianca un colpo molto significativo per la Serie A.