“È caccia al sostituto”, il Napoli ha in pugno un nuovo colpo: l’ultim’ora fa impazzire i tifosi

Il Napoli sogna grande e assieme alla società anche i tifosi possono farlo. Negli ultimi minuti, il club azzurro avrebbe chiuso un nuovo colpo.

La rivoluzione in casa Napoli è partita e non si arresterà, almeno per qualche settimane. Ad oggi, il club azzurro ha una priorità assoluta: creare un organico competitivo sia in Italia che in Europa. Tale missione parte dalla porta, motivo per il quale il DS Manna starebbe chiudere un colpo in entrata proprio tra i pali. Il nome in pole è sempre uno: Vanja Milinkovic-Savic, ormai sempre più vicino ad approdare alla Corte del Vesuvio.

Il Napoli punta Savic: Toro a caccia del sostituto

Il Napoli è ad un passo dal chiudere un nuovo colpo di mercato. Il club azzurro, dopo alcune trattative, è pronto ad accogliere in Campania un altro calciatore. Quest’ultimo, andrà a rinforzare quello che è un reparto chiave: la porta.

Infatti, nelle ultime ore, si è parlato a lungo della trattativa tra Napoli e Torino che porterà Vanja Milinkovic-Savic alla Corte del Vesuvio. Le due società son vicinissime all’accordo, con l’affare che dovrebbe chiudersi grazie ad un’offerta da circa 18 milioni di euro.

A confermare il tutto, ci ha pensato lo stesso club piemontese. Negli ultimi minuti, infatti, come riportato da “Sky” è stato registrato un interesse nei confronti di Yahia Fofana, estremo difensore in forza all’Angers. Tutto ciò ovviamente va a confermare l’addio scritto dell’estremo difensore serbo.