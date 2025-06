Colpo Napoli, intesa raggiunta: superato anche l’ultimo ostacolo

Per il Napoli, di fatto, bisogna raggiungere un’altra intesa raggiunta.

Il Napoli continua a sorprendere in sede di calciomercato. Dopo gli arrivi di Luca Marianucci e Kevin De Bruyne, infatti, Giovanni Manna è al lavoro per regalare ad Antonio Conte altri colpi davvero importanti.

Anche perché nella prossima stagione, viste le quattro competizioni da affrontare, il Napoli di Antonio Conte dovrà disputare tantissime partire. Proprio per questo motivo, di fatto, in casa partenopea bisogna segnalare un altro importantissimo accordo raggiunto.

Napoli, in arrivo un altro colpo per 18 milioni di euro: le cifre

Come riportato dal quotidiano sportivo italiano ‘Il Corriere dello Sport’, infatti, il Napoli ed il Torino hanno trovato l’intesa sulla base di 18 milioni di euro del passaggio in azzurro di Milinkovic-Savic. Ricordiamo che quest’ultimo ha nel suo contratto una clausola rescissoria da 19 milioni di euro per i club italiani.

In queste ore, di fatto, il Napoli ha avuto tanti contatti con il Torino per cercare di anticipare il Manchester United. Milinkovic-Savic, dunque, dovrebbe venire nel team partenopeo per partire da secondo di Alex Meret. Anche perché quest’ultimo sta per firmare un contratto biennale.