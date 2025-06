Chiesa al Napoli? La verità sulla trattativa è “preoccupante”: sta accadendo in queste ore

Il futuro di Federico Chiesa continua ad essere in bilico. Di seguito le ultimissime sull’ex calciatore della Juventus.

Sono giorni molto caldi per Federico Chiesa. Il calciatore di proprietà del Liverpool è pronto a lasciare l’Inghilterra dopo una sola stagione, complice ovviamente il pochissimo spazio a disposizione. Sulle sue tracce, ormai da tempo, c’è il Napoli di Antonio Conte che stravede per l’italiano. In realtà, però, nelle ultime ore sarebbe emersa una verità molto preoccupante per il tecnico e l’intera dirigenza.

Chiesa nel mirino del Milan: c’è il nodo ingaggio

Il futuro di Federico Chiesa non sarà al Liverpool. Dopo soli dodici mesi, il club inglese ha di fatto “scaricato” l’ex Juventus, il quale continua a mostrare debolezze fisiche e mentali.

Da tempo ormai, sulle sue tracce ci sarebbe il Napoli. Antonio Conte e il club azzurro stravedono per l’esterno italiano, ma prima bisognerà trovare un accordo con il Liverpool. Come riportato da “Il Corriere dello Sport” a complicare ulteriormente le cose però potrebbe essere anche il Milan, neo club di Massimiliano Allegri. Quest’ultimo conosce bene il giocatore e punterebbe volentieri su di lui.

A complicare le cose, però, è l’ingaggio del giocatore. Chiesa, infatti, percepisce uno stipendio da 7.5 milioni di euro a stagione. Ora bisognerà capire se il protagonista sarebbe intenzionato ad una possibile diminuzione dell’ingaggio. Tale problema sarebbe legato anche al Napoli, che però resta sempre alla finestra.