Napoli, Manna insiste per un suo pupillo: ora l’affare è possibile

Il Napoli potrebbe presto affondare il colpo per uno dei pupilli del direttore sportivo Giovanni Manna: l’affare è possibile per un motivo ben preciso

Il Napoli è la protagonista indiscussa di questa prima fase di calciomercato in Italia. Sono tanti i nomi presenti sul taccuino del d.s. Giovanni Manna, che mira a rendere ancor più competitiva la rosa a disposizione di mister Antonio Conte. Gli azzurri il prossimo anno saranno impegnati in quattro competizioni: Serie A, Coppa Italia, Supercoppa Italia e Champions League. Dunque. c’è bisogno di aggiungere tante altre pedine importanti allo scacchiere del tecnico leccese.

Uno dei nomi accostati al club del presidente Aurelio De Laurentiis nelle ultime ore sembra aver ripreso quota con decisione. Il calciatore stuzzica Giovanni Manna per due motivi: in primis perché è il vero grande pupillo del giovane d.s., e in secondo luogo perché il club in cui milita ha scelto di inserire nel suo contratto una clausola d’uscita vantaggiosa per i nuovi Campioni d’Italia: di seguito, i dettagli.

Mercato Napoli, piace Milinkovic-Savic per la porta: la clausola d’uscita dal Torino rende possibile l’affare

Il Napoli fa sognare in grande i proprio tifosi. Nonostante l’accordo per il rinnovo di Alex Meret fino al 2027, per il quale manca solo la firma, gli azzurri stanno considerando l’opzione di aggiungere al proprio parco portieri Vanja Milinkovic-Savic. L’estremo difensore del Torino, legato ai granata da un contratto fino a giugno 2026, potrebbe presto approdare tra le fila dei Campioni d’Italia con facilità, a riferirlo è Sky Sport.

Il motivo? Una clausola rescissoria valida per l’Italia da ‘soli’ 19 milioni di euro, presente nell’accordo tra il fratello dell’ex centrocampista della Lazio Sergej ed il Toro. Quello di Milinkovic-Savic è un nome che non ha mai abbandonato l’orbita azzurra, ed ora continua a guadagnare posizioni per via del gradimento del direttore sportivo Giovanni Manna.

Il d.s. partenopeo stravede per il serbo, e non è da escludere la possibilità che nelle prossime ore possa muoversi in prima persona per chiudere l’affare con il club di Urbano Cairo. Con i granata potrebbe inoltre instaurarsi un interessante intreccio di mercato che riguarda Cyril Ngonge. L’attaccante belga è stato indicato da mister Marco Baroni come possibile rinforzo, ed ora sono attesi sviluppi dato che il classe 2000 è in uscita dal Napoli.