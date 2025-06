Napoli, duello a sorpresa con il Milan per un top player: affare complicato

Il Napoli è pronto a sfidare il Milan sul mercato per un top player: l’affare, molto complicato, intriga e non poco il direttore sportivo Manna

Il Napoli, dopo aver conquistato il quarto Scudetto della propria storia, continua a far sognare in grande i tifosi azzurri. Il club di Aurelio De Laurentiis ha deciso di intervenire in maniera massiccia sul mercato, per rafforzare la rosa a disposizione di Antonio Conte. I primi due acquisti dei Campioni d’Italia sono stati Kevin De Bruyne ed il giovane Luca Marianucci, ma ora la società pensa già ai prossimi colpi da concretizzare.

L’obiettivo è chiaro: va aperto un ciclo vincente importante. Tra i nomi presenti nella lista del d.s. Giovanni Manna, ce n’è uno nuovo che è apparso nelle ultime ore. Si tratta di un top player che milita in Serie A, ed in particolare nella Juventus. Il calciatore, già in passato accostato agli azzurri, è seguito anche dal Milan. Si prospetta un duello di mercato a sorpresa con i rossoneri, anche se l’affare è difficile per entrambe le società.

Il Napoli piomba su Andrea Cambiaso: duello di mercato con il Milan ma l’affare è complesso

Il futuro di Andrea Cambiaso alla Juventus sembra meno incerto, ma c’è una novità importante che potrebbe rimescolare le carte in tavola. Dopo essere stato vicinissimo al Manchester City lo scorso gennaio, ora il laterale italiano è stato attenzionato dai top club di Serie A, nonostante il club bianconero e mister Tudor considerano il calciatore incedibile.

Secondo quanto riportato da tuttomercatoweb, infatti, su Cambiaso sarebbero piombati sia il Milan che il Napoli. Per i rossoneri, che vedono Theo Hernandez sempre più fuori dal progetto, l’esterno bianconero è il profilo ideale per sostituire il francese, visto il benestare del nuovo tecnico Massimiliano Allegri che ha già allenato il terzino della Nazionale italiana.

Il Napoli, invece, vuole rafforzare le proprie corsie esterne e Cambiaso è uno dei nomi tornati di moda dopo i tentativi (blandi) di qualche anno fa. Il d.s. partenopeo Giovanni Manna è affascinato dalla possibilità di portare all’ombra del Vesuvio il classe 2000, che per tecnica e duttilità rappresenterebbe un altro colpo da 90 che rafforzerebbe lo scacchiere di Antonio Conte.

La volontà di club e giocatore, comunque, al momento è molto chiara: Cambiaso non lascerà la Juve. Lo ha ribadito lo stesso calciatore ai microfoni de La Gazzetta dello Sport tre giorni fa. Ma nel calciomercato tutto è possibile e gli scenari cambiano in fretta, e con un Napoli così deciso i bianconeri non possono dormire sonni tranquilli.