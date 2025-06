Napoli calendario, svelate date e orari delle prime tre giornate: quando giocheranno gli azzurri

Sono state ufficializzate le date e gli orari dei primi tre turni del prossimo campionato di Serie A: ecco quando giocherà il Napoli

Mentre le voci di calciomercato continuano ad alimentare i sogni di grandezza dei tifosi partenopei, per il Napoli è tempo di prepararsi alla prossima Serie A. C’era tanta curiosità di sapere quando gli azzurri sarebbero effettivamente tornati in campo, forti delle molteplici novità attese in sede di mercato e della certezza Kevin De Bruyne.

L’attesa è finita. La Lega Serie A, infatti, ha da poco rivelato date e orari delle prime tre giornate del campionato 2025/2026. Ecco, dunque, quando giocheranno gli azzurri Campioni d’Italia.

Napoli, ecco il calendario di Serie A delle prime tre giornate aggiornato: si riparte il 23 agosto alle 18:30 contro il Sassuolo

La Lega Serie A ha diramato gli orari di gara delle prime tre giornate del campionato 2025/2026. Come noto, il Napoli affronterà Sassuolo, Cagliari e Fiorentina nelle prime tre uscite stagionali, ma ora sono emersi i dettagli relativi a data e ora che tutti i tifosi azzurri aspettavano con ansia.

Di seguito, il calendario completo: