Lucca al Napoli, il grande ex avvisa: “Gli manca un aspetto fondamentale”

L’attaccante italiano è da settimane accostato agli azzurri, ma un grande ex ha voluto avvisare il club: cosa manca al centravanti che potrebbe arrivare sul mercato

Resta sempre vivo l’interessamento del Napoli nei confronti di Lorenzo Lucca. L’attaccante è reduce dalla sua miglior stagione in Serie A, con la doppia cifra di gol superata, grazie a 12 reti in 33 presenze ufficiali. Ha trascinato l’Udinese a una salvezza tranquillissima e ora è osservato da club importanti, tra cui gli azzurri. Si è guadagnato un posto in nazionale e potrebbe diventare un valore aggiunto dei campioni d’Italia.

Per il classe 2000, che compirà 25 anni a settembre, il passaggio al Napoli equivarrebbe a un salto di qualità enorme per la sua carriera. Avrebbe la possibilità di fare da alternativa a un veterano come Lukaku, giocando con De Bruyne e scendendo in campo in Champions League. Insomma, un boost in termini di carriera di altissimo livello, ma resta da convincere l’Udinese.

Lucca al Napoli, l’ex Pierpaolo Marino lancia un allarme: le dichiarazioni

I friulani non lo lasceranno partire per meno di 30 milioni di euro, una cifra importante e che il Napoli dovrà valutare attentamente in caso di investimento. Chi ha conosciuto bene entrambi gli ambienti è Pierpaolo Marino, ex direttore generale dei partenopei, che ha rilasciato delle dichiarazioni per Calciomercato.it nella trasmissione Napoli Zone.

L’ex dirigente si è soffermato proprio sulle capacità di Lucca, dichiarando che si tratta sì di un buon colpo, ma che presenta ancora delle lacune:

“Si tratta di un ragazzo che deve compiere tanti passi nella sua maturazione tecnica. Non è un giocatore che dà ancora quello che potrebbe dare. Per le valutazioni che fa l’Udinese doveva essere un attaccante da 15-20 gol. Deve fare un salto ancora di qualità. Ai prezzi giusti può essere un ottimo acquisto”.

Massima onestà da parte di Pierpaolo Marino, che riconosce le doti di Lucca, ma ne sottolinea anche i limiti attuali. In questo senso Antonio Conte potrebbe essere l’uomo giusto per lui. Proprio sull’eventuale rinforzo in casa partenopea, Marino ha quindi aggiunto:

“Il Napoli deve prendere con sapienza un altro attaccante che possa giocare sia da prima che da seconda punte. Per Lucca la previsione giusta è quello del ruolo di vice-Lukaku. Per la Champions è un ottimo rincalzo. Il Napoli ne ha bisogno”.

Allungare la rosa diventa fondamentale per difendere lo scudetto e non fare figuracce in campo internazionale. Ecco perché la dirigenza del Napoli si è mossa con grande anticipo, con Lucca che rientra nel super taccuino di Giovanni Manna, pieno di nomi che stuzzicano.